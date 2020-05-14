Yardım bahanesiyle 83 yaşındaki kadının 2 bin lirasını çaldılar
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Yardım bahanesiyle 83 yaşındaki kadının 2 bin lirasını çaldılar

TOKAT'ta, belediyeden yardım amaçlı geldiklerini söyleyerek kandırdıkları E.Ç. (83) adlı kadının 2 bin lirasını çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Yardım bahanesiyle 83 yaşındaki kadının 2 bin lirasını çaldılar
14.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:29
TOKAT'ta, belediyeden yardım amaçlı geldiklerini söyleyerek kandırdıkları E.Ç. (83) adlı kadının 2 bin lirasını çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Tokat'ta kent merkezinde Kabe-i Mescit Mahallesi'nde yaşayan E.Ç.'nin evine giden S.S., belediyeden yardım için geldiğini söyledi. Yetkililerin kontrol için geleceğini belirten S.S., kadından varsa parası ve altınlarını saklamasını istedi. Bunun üzerine 83 yaşındaki E.Ç., evinde bulunan 2 bin lirayı şüphelinin yanında odunluğa sakladı. Kadının dalgınlığından yararlanan şüpheli, 2 bin lirayı kadının koyduğu yerden alarak kendisini bekleyen araçtaki arkadaşıyla birlikte kaçtı.

4 İLDE DAHA AYNI YÖNTEMİ KULLANMIŞLAR

Paranın çalındığını fark eden E.Ç., durumu polis ekiplerine haber verdi. Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin kiralık araçla Sivas istikametine gittiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde durdurulan araçtaki Ü.B. ve S.S. gözaltına alınarak Tokat'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin aynı yöntemle Bilecik, Burdur, Malatya, Sivas'ta da hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi.


- Tokat

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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