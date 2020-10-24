Yardım amacıyla zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü
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Yardım amacıyla zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

24.10.2020 02:07 | Son Güncelleme: 24.10.2020 02:11
Yardım amacıyla zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

BURSA'nın İznik ilçesinde, akrabalarına yardım amacıyla zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Şaban Gümüş (66), hayatını kaybetti.

BURSA'nın İznik ilçesinde, akrabalarına yardım amacıyla  zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Şaban Gümüş (66), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Zeytin toplayan akrabalarına yardım etmek isteyen Şaban Gümüş, ağaca çıktı. Zeytin topladığı sırada dengesini kaybeden Gümüş, yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Gümüş'ün düştüğünü gören akrabaları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gümüş'ü, yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şaban Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yardım amacıyla zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay ALTAY

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