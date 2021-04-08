Son dakika haberi... Yarbay Çelikcan'ın kanı yerde kalmadı
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Son dakika haberi... Yarbay Çelikcan'ın kanı yerde kalmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Yarbay Çelikcan'ın kanı yerde kalmadı

Gelen son dakika haberlerine göre Dağlıca'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Yarbay İlker Çelikcan'ın amca oğlu Erdal Çelikcan, şehitlerin kanının yerde bırakılmadığını belirterek "Bugün şehidimizin katillerinin öldürüldüğünü duyduk, çok mutlu olduk." dedi.

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Dağlıca'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Yarbay İlker Çelikcan'ın amca oğlu Erdal Çelikcan, şehitlerin kanının yerde bırakılmadığını belirterek "Bugün şehidimizin katillerinin öldürüldüğünü duyduk, çok mutlu olduk." dedi.

Yarbay İlker Çelikcan, 2015 yılında Dağlıca'da çıkan çatışmada askerlerinin önüne atılarak teröristlerle saatlerce çatışarak şehit düşmüştü. Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler-Dereler Domuz Dağı bölgesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca sürdürülen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 10 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi.

Şehit yarbay Yarbay İlker Çelikcan'ın amca oğlu Erdal Çelikcan, Fırat Şişman isimli teröristin öldürülmesini sevinçle karşıladıklarını belirtti. Erdal Çelikcan "Bugün şehidimizin katillerinin öldürüldüğünü duyduk, çok mutlu olduk. Askerlerimize Özel Hareket Timlerimize çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun inşallah bunların sonunu getirecekler. Sonuna kadar mücadele edecekler. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yüreğimize su serptiler" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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