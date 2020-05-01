Yarbaşı Belediyesi öğrencilere burs vermek amacıyla zeytin fidesi dikti

Düziçi'ne bağlı Yarbaşı Belediyesi, öğrencilere burs vermek amacıyla orman vasfını yitirmiş arazilere zeytin fidesi dikti.

Düziçi'ne bağlı Yarbaşı Belediyesi, öğrencilere burs vermek amacıyla orman vasfını yitirmiş arazilere zeytin fidesi dikti.

Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, yazılı açıklamasında, dikilen her 10 zeytin fidesinin bir öğrenciye burs olarak geri döneceğini belirtti.

Kaynar, buradan yetişen fidanlardan elde edilecek gelir sayesinde öğrencilere burs verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA