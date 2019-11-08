'Yaratıcı Endüstriler Serbest Bölgesi' için çalışmalar başladı
Eskişehir'de Yaratıcı Endüstriler Serbest Bölgesi kurmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen ATAP Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, yaratıcı endüstrilerin dünyada 1.3 trilyon dolar hacme sahip olduğunu kaydederek, Türkiye'nin de bu endüstriden pay alması gerektiğini dile getirdi.
Eskişehir'de Yaratıcı Endüstriler Serbest Bölgesi kurmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen ATAP Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, yaratıcı endüstrilerin dünyada 1.3 trilyon dolar hacme sahip olduğunu kaydederek, Türkiye'nin de bu endüstriden pay alması gerektiğini dile getirdi.