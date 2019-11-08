'Yaratıcı Endüstriler Serbest Bölgesi' için çalışmalar başladı

08.11.2019 08:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:40

Eskişehir'de Yaratıcı Endüstriler Serbest Bölgesi kurmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen ATAP Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, yaratıcı endüstrilerin dünyada 1.3 trilyon dolar hacme sahip olduğunu kaydederek, Türkiye'nin de bu endüstriden pay alması gerektiğini dile getirdi.