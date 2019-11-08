'Yaratıcı Endüstriler Serbest Bölgesi' için çalışmalar başladı

Eskişehir'de Yaratıcı Endüstriler Serbest Bölgesi kurmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen ATAP Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, yaratıcı endüstrilerin dünyada 1.3 trilyon dolar hacme sahip olduğunu kaydederek, Türkiye'nin de bu endüstriden pay alması gerektiğini dile getirdi.

08.11.2019 08:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:40
'Yaratıcı Endüstriler Serbest Bölgesi' için çalışmalar başladı

Eskişehir'de Yaratıcı Endüstriler Serbest Bölgesi kurmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen ATAP Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, yaratıcı endüstrilerin dünyada 1.3 trilyon dolar hacme sahip olduğunu kaydederek, Türkiye'nin de bu endüstriden pay alması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Dunya.com

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