Yaratıcı Drama Kursu Açılıyor
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Yaratıcı Drama Kursu Açılıyor

Yaratıcı Drama Kursu Açılıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

YARATICI DRAMA KURSU AÇILIYORYalova Belediyesi kendi bünyesinde oluşturduğu kurslara bir yenisi daha eklendi.

YARATICI DRAMA KURSU AÇILIYOR

Yalova Belediyesi kendi bünyesinde oluşturduğu kurslara bir yenisi daha eklendi. Belediye bünyesine yeni kazandırılan 'Yaratıcı Drama Kurs' kayıtları başladı. Çocuklara, bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenen kurs, 3-6 yaş aralığını kapsayacak. Benim çocuğum da bu kursa katılmalı diyorsanız; 0226-811-59-00 telefon numarasından Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirsiniz.

Kaynak: Habermetre

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