ÖZGÜR ALANTOR - Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Tarkan Yorulmaz, son günlerde yarasalar üzerinden dolandırıcılık yapıldığını belirterek, "Dolandırıcılık şebekeleri, sosyal paylaşım sitelerinde paylaştıkları uydurma videolarla vatandaşlara ulaşarak mağaralarda yarasa kozası ve yarasa kesesi bulunduğunu, bunlarda ilaç sanayisinde kullanılan çok önemli bir sıvı olduğunu iddia ediyor." dedi.

Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran, Irak, Azerbaycan, Cezayir ve Suriye gibi ülkelerde yaygın olan bir dolandırıcılık yönteminin son zamanlarda Türkiye'de de görülmeye başladığını söyledi.

Biyolog olarak 18 yıldır yarasalar üzerine çalışmalar yaptığını aktaran Yorulmaz, şunları kaydeti:

"Son dönemde dolandırıcılık şebekeleri, sosyal paylaşım sitelerinde paylaştıkları uydurma videolarla vatandaşlara ulaşarak mağaralarda yarasa kozası ve yarasa kesesi bulunduğunu, bunlarda ilaç sanayisinde kullanılan çok önemli bir sıvı olduğunu iddia ediyor. Vatandaşlar bu kozaları görmek için kendi yörelerinde, köylerinde bulunan mağaralara girerek savunmasız olan yarasaları kovuyor ya da öldürebiliyor. Oysa yarasalar memeli hayvandır, kesesi ya da kozası olmaz. Doğururlar ve yavrularını anne sütü ile beslerler."

"Birbirlerinden habersizmiş gibi davranıyorlar"

Şebekede bulunanların birbirinden habersizmiş gibi sosyal medyadan ağlarına düşürdükleri kişilerle irtibata geçtiğini aktaran Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Kimisi koza uzmanı olurken kimisi koza satıcısı, kimisi de koza alıcısı oluyor. Videoların altına çeşitli yorumlar yaparak insanları etkilemeye çalışıyorlar. Sosyal paylaşım siteleri üzerinden videoları izleyen vatandaş, çevresinde yarasaların bulunduğu mağaralarda koza aramaya başlıyor. Bulamayınca sosyal medya üzerinden videoları yayanlarla irtibata geçmeye çalışıyor. Vatandaşla irtibata geçen şebeke, daha önce hazırladıkları bir mağaraya bu kişiyi götürüyor. Önceden yerleştirilen kozayı gören ve sözde uzmanı dinleyen kişi şebekenin ağına düşüyor. Uzman, kozanın yeterince olgunlaşmadığını, biraz daha beklemesi gerektiğini söylüyor. Şebeke, vatandaşa kozaya sahip çıkması gerektiğini söyleyip masraflar için bir şekilde para alıyor. Bir daha da gelen olmuyor."

Şebekenin vatandaşları farklı bir yöntemle daha kandırdığını dile getiren Yorulmaz, "Sosyal medyadan kozanın içindeki sıvının yüksek meblağlara satıldığını öğrenen kişi çevresindeki mağaralarda birşey bulamayınca arayışa geçiyor. O sırada elinde bulunan kozayı uygun fiyata satmaya çalışan bir kişi, bu vatandaşla irtibata geçiyor. Bu kişiden kozayı alan vatandaş, satmaya kalktığında daha önce yüksek fiyata alabileceğini söyleyen kişileri bulamayınca dolandırıldığını anlıyor." diye konuştu.

"Yarasalar ve mağaralar tehdit altında"

Yorulmaz, insanların izinsiz şekilde mağaralara girip koruma altında bulunan yarasalara zarar vermesinin de önemli bir sorun oluşturduğunu vurgulayarak, "Doğada önemli görevleri olan yarasalar, böcek popülasyonunun dengelenmesinde çok etkili canlılardır. Bu dolandırıcılık yöntemi nedeniyle yarasalar ve mağaralar tehdit altında." dedi.

Yorulmaz, konuyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne başvurup tedbir alınması yönünde talepte bulunduğunu kaydetti.