Yarasalar mutfaktaki davlumbaza girdi
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Yarasalar mutfaktaki davlumbaza girdi

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | 3. Sayfa

Yarasalar mutfaktaki davlumbaza girdi Mersin'in Silifke ilçesinde bir evin mutfağında bulunan davlumbaza giren 4 yarasa, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı Mersin'in Silifke ilçesinde bir evin mutfağında bulunan davlumbaza giren 4 yarasa, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yarasalar mutfaktaki davlumbaza girdi

Mersin'in Silifke ilçesinde bir evin mutfağında bulunan davlumbaza giren 4 yarasa, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bir evin mutfağında bulunan davlumbaza giren 4 yarasa, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesinde yaşayan bir aile, evlerinin mutfağında bulunan davlumbazın içinden sesler geldiğini fark etti. Bunun üzerine davlumbazın içini açan aile, 4 yarasanın saklandığını gördü. Ne yapacaklarını şaşıran vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi. İhbar üzerine eve giderek çalışma yapan ekipler, yarasaları bulunduğu yerden tek tek çıkartarak, torbaya koydu.

4 yarasayı da sağlıklı bir şekilde bulundukları yerden alan ekipler, daha sonra onları doğal ortamlarına bıraktı.

Yarasalar mutfaktaki davlumbaza girdi
Yarasalar mutfaktaki davlumbaza girdi
Yarasalar mutfaktaki davlumbaza girdi
Yarasalar mutfaktaki davlumbaza girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü

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