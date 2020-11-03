Yarasalar avlarının nerede olabileceğini tahmin edebiliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yarasalar avlarının nerede olabileceğini tahmin edebiliyor

03.11.2020 23:43 | Son Güncelleme: 03.11.2020 23:46
Yarasalar avlarının nerede olabileceğini tahmin edebiliyor

ABD'de yürütülen bir çalışmada, yarasaların, avlarının nerede olabileceğini tahmin edebildiği tespit edildi.

ABD'de yürütülen bir çalışmada, yarasaların, avlarının nerede olabileceğini tahmin edebildiği tespit edildi.

CNN'deki habere göre, Johns Hopkins Üniversitesinden araştırmacılar, yarasaların uçarken etraflarındaki dünyanın üç boyutlu modelini yaratmak için çıkardıkları sesin yankılarını kullanarak, avlarının gelecekteki pozisyonunu tahmin edebildiklerini belirtti.

Araştırmacılar, laboratuvar ortamında yaptıkları deneylerde yüksek hızlı kamera kullanarak yarasanın böceği nasıl avladığını tespit etti.

Çalışmada yarasanın "gelişmiş yankıyla yön belirleme" tekniklerini kullanarak ve böceğin hareket hızını da tahmin ederek, avının nerede olacağını önceden belirlediği ifade edildi.

Araştırma ekibinden psikoloji profesörü Cynthia Moss, bir tenisçinin topa ne zaman ve nerede vuracağını önceden bilmesi gerektiği gibi, bir yarasanın da avladığı böcekle ne zaman ve nerede temas kuracağını önceden bildiğini belirtti. Moss, "Böcek uçuyor. Yarasa da uçuyor. Böylesine değişken bir ortamda yarasa, sadece yankılara güvenseydi avını ıskalardı." ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

İlgili Haberler

Fransa Bilim Kurulu : 'Günlük 100 bin Covid-19 vak'ası olduğunu tahmin ediyoruz'
Fransa Bilim Kurulu : "Günlük 100 bin Covid-19 vak'ası olduğunu tahmin ediyoruz"
Amanoslar nerede? Amanoslar – Nur Dağları – Gavur Dağları nerede, hangi ilin sınırları içinde?
Amanoslar nerede? Amanoslar – Nur Dağları – Gavur Dağları nerede, hangi ilin sınırları içinde?
Kılıçdaroğlu: 'Nerede deprem kuşağı varsa gerekli önlemlerin alınması lazım'
Kılıçdaroğlu: "Nerede deprem kuşağı varsa gerekli önlemlerin alınması lazım"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mesut Yılmaz Osman Durmuş Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Türkan Şoray Eser Yenenler Bergüzar Korel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Tamer Tuna Gökhan Töre Eddie Newton Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yarasalar avlarının nerede olabileceğini tahmin edebiliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 23:49:56. #1.15#
title