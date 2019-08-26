Yarasalar arasında "evet" dediler

26.08.2019 14:03

Kırklareli'nde evlenmeye karar veren çiftin nikahı, Trakya'nın turizme açık tek mağarası olan ve 16 türden yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapan Dupnisa Mağarası'nda kıyıldı.

Kentte yaşayan ve evlenmeye karar veren Aslı Ilgın (30) ile Ali Kalealp (36), nikah işlemlerini tamamladıktan sonra, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'e nikahlarını Dupnisa Mağarası'nda kıymak istediklerini bildirdi.

Çiftin bu isteğini geri çevirmeyen Gün, yapılan bazı düzenlemeler sonrası mağarada iki gencin nikahını kıydı.

Çiftin yakınlarının da katılımı ile gerçekleşen tören renkli görüntülere sahne oldu.

Gelin Aslı Ilgın Kalealp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sıra dışı bir nikah olduğunu ve bu anı hayatı boyunca unutamayacağını ifade eden Kalealp, aşklarına mağaradaki yarasaların bile şahit olduğunu vurguladı.

Töreni görenlerinde şaşırdığını aktaran Kalealp, "23 yıl önce ziyaret ettiğim mağaradan çok etkilenmiş ve o zaman babama 'ben burada evlenmek istiyorum' demiştim. Bu hayalimi de bir süre önce eşimle paylaşmıştım oda beni kırmadı. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Tüm çiftlere de nikah salonları yerine bu tür mekanlarda törenlerini yapmalarını tavsiye ediyorum. Gerçekten ben ve yakınlarım bu anı unutamayacak." diye konuştu.

Kalealp, hayalini yerine getiren herkese teşekkür etti.

Damat Ali Kalealp ise eşinin bir süre önce nikahlarını mağarada kıymak istediğini söylemesi üzerine çok şaşırdığını belirtti.

Bir süre düşündükten sonra eşinin çocukluk hayalini yerine getirmek için Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'e ricada bulunduklarını aktaran Kalealp, nikah törenlerinin gerçekten mağarada çok güzel olduğunu sözlerine ekledi.

"Mağarada ilk kez nikah kıyıldı"

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün ise mağarada ilk kez nikah kıyıldığını belirtti.

Çiftin mağarada nikah kıymak istediklerini seve seve yerine getirdiğini anlatan Gün, bu tür anıların hiç bir zaman unutulmayacağını ifade etti.

Çifti düşüncelerinden dolayı tebrik eden Gün, "Mağaramız gerçekten dünyadaki görülmeye değer ender yerler arasında. Bu nedenle çiftçilerimizin aşklarına ve nikah törenlerine mağaradaki yarasalar bile tanıklık etti diyebiliriz. Tüm çiftlerimizi mağaramıza nikah kıymak için davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA