'Yarasa adam' yazın evine, kışın ofisine uçarak gidiyor

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 1965 rakımlı Babadağ'dan atlayıp yazın iş yerinden evine wingsuit ile uçarak giden Cengiz Koçak (49), kış aylarının gelmesiyle birlikte 1200 metreden atlayış yapıp wingsuit ile ofisine gidiyor.

Fethiye Ölüdeniz 'de bulunan Babadağ Teleferik'in genel müdürü olan 'yarasa adam' olarak da anılan Cengiz Koçak, yazın 1965 metre yükseklikten atlayış yaparak işinden wingsuit yaparak gidiyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte 1700 ve 1900 metre arası yükseklikte kar olması nedeniyle Koçak, atlayış ve uçuşlarına 1200 metreden devam ediyor. Koçak, işletme içerisinde bulunan restoran ve atlayış alanında çalışmalarını yapmak için gün içerisinde teleferik ile 1200 metreye çıkıyor. Burada çalışmalarını tamamlayan Koçak, yine aynı yükseklikten wingsuit ile Ölüdeniz'in eşsiz mavisinde süzülerek tekrar ofisine iniyor. Yurt dışında wingsuit ile atlayış yapan kişilerle iletişim halinde olduğunu belirten Koçak, Türkiye'de atlanabilir 45 noktayı kendisinin tespit ettiğini ve dünyadaki ekstrem sporu meraklılarının Türkiye'deki başvuru noktasının kendisi olduğunu söyledi.

"Wingsuitle uçurumdan atlamanın öngörülemezlikleri henüz çok fazla. Riskleri yönetecek her türlü beceriye sahip olsanız bile, bazen ortaya yönetmesi mümkün olmayan riskler çıkabilir. Şu an için ilkel bir spor ve riskleri nedeniyle wingsuitle uçurumdan atlamayı kimseye tavsiye etmiyorum. Ancak uçaktan wingsuit atlayışını ya da yamaç paraşütünü herkese tavsiye ederim. Ben ofisime ve evime gitmeye başladığımda işe başlayalı 15 gün olmuştu. Bu yaptığımı görenlerin verdiği tepkiler çok ilginç oldu. İşine ya da evine gidenlerin telefonunu açıp navigasyondan trafik nasıl diye bakan insanların yoğunlukta olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Trafik diye bir gerçeğimiz var. Ben bütün bunların ötesinde şöyle bir şey yaşıyorum. Gökyüzünde benden başka kimse yok. Sadece beni uçuran pilotum var. Evden işe gelmem yaklaşık 15 dakika sürmesine rağmen eve gitmem 1 dakika sürüyor. Fethiye ve Ölüdeniz adrenalin sporları açısından çok büyük potansiyel taşıyan bir yer. Daha önce burada Kelebekler Vadisi'nde de atlayış yaptım. İnsanlar 20 yıl boyunca atlanıp atlanamayacağını soruyordu. Geldim ve atladım. Hatta orada evrensel bir organizasyon da yaptık. Bu bölgede ekstrem sporları için çok büyük bir potansiyel var. Babadağ Teleferik bünyesinde kuracağımız bir macera parkı var. Bilen bilmeyen herkesin gelip adrenalini güvenli ortamda tadabileceği bir imkan sunulacak. Ölüdeniz ya da Babadağ dünyanın en önemli uçuş merkezlerinden olması nedeniyle geçen yıl pandemiye rağmen rekor kırdı ve 167 bin uçuş oldu. Bu yıla kadar en yüksek uçuş 2019 yılında 166 bindi. 2022 yılında ise 200 bin uçuş bekliyoruz. Teleferik buraya çok büyük katkılar sağlayacak. 1 Haziran'da açılmasında rağmen, hiç tanıtım yapmadan 80 bin kişiyi yukarıya taşıdık. Bu yıl hedef ise 500 bin kişiyi taşımak"