'Yarasa Adam' Cengiz Koçak'tan Kemaliye'de çılgın atlayış
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'Yarasa Adam' Cengiz Koçak'tan Kemaliye'de çılgın atlayış

'Yarasa Adam' Cengiz Koçak'tan Kemaliye'de çılgın atlayışCoşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen doğa sporları ve kültür festivalinde 'Yarasa Adam' lakaplı Cengiz Koçak'ın 1500 metre yükseklikteki kayalıklardan yaptığı 'wingsuit exit' atlayışı nefes kesti.

03.07.2020 11:34 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:48

'Yarasa Adam' Cengiz Koçak'tan Kemaliye'de çılgın atlayış

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen doğa sporları ve kültür festivalinde 'Yarasa Adam' lakaplı Cengiz Koçak'ın 1500 metre yükseklikteki kayalıklardan yaptığı 'wingsuit exit' atlayışı nefes kesti.

Bu yıl 41'incisi düzenlenen Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin üçüncü gününde Türk sporcu Cengiz Koçak tarafından 'wingsuit exit' atlayışı gerçekleştirildi. Cengiz Koçak, izleyicilerin bulunduğu alana yerleştirilen hedeften paraşütle sorunsuz bir şekilde nehre indi. Kemaliye'den 2 saat yürüyerek 'Cennete açılan kapı' olarak isimlendirilen atlayış alanına tırmanan Koçak deniz seviyesinden 1500 metre yüksekliğindeki Eğin Gabanı Kayalıkları'na ulaştı. Özel yapım kıyafetlerini giyerek atlayış için hazırlanan Cengiz Koçak, 1500 metrelik mesafede 200 kilometre hıza ulaşarak ölüme meydan okudu. Atlayıştan kısa süre sonra paraşütlerini açan sporcu, Karasu Nehri'nde oluşturulan alana sorunsuz bir şekilde indi. Koçak'ın atlayışını ilçe sakinleri ve çok sayıda turist ilgiyle izledi.

Atlayış sonrası konuşan Cengiz Koçak, "Atladığım yerin yüksekliği 1460 metre, indiğim yer 820 metre, aradaki mesafe 600 metre. Atladıktan 2-3 saniye sonra suitin içerisine dolan havayla süzülmeye başlıyorsunuz. Süzülürken süratim yaklaşık 200 kilometreye çıkıyor. Bu süratle insanların üzerinden geçtim. Fırat Nehri'nin üzerine yerleştirdiğimiz yüzen bir platform var, ona indim. Aradaki irtifa farkı 600 metreydi. Yukarı tırmanırken, 'via ferrata'ya tırmandık. 'Via ferrata\

'Yarasa Adam' Cengiz Koçak'tan Kemaliye'de çılgın atlayış

Kaynak: DHA

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