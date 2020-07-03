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'Yarasa Adam' Cengiz Koçak'tan Kemaliye'de çılgın atlayış

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen doğa sporları ve kültür festivalinde 'Yarasa Adam' lakaplı Cengiz Koçak'ın 1500 metre yükseklikteki kayalıklardan yaptığı 'wingsuit exit' atlayışı nefes kesti.

'Yarasa Adam' Cengiz Koçak'tan Kemaliye'de çılgın atlayış
03.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:26

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen doğa sporları ve kültür festivalinde 'Yarasa Adam' lakaplı Cengiz Koçak'ın 1500 metre yükseklikteki kayalıklardan yaptığı 'wingsuit exit' atlayışı nefes kesti.

Bu yıl 41'incisi düzenlenen Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin üçüncü gününde Türk sporcu Cengiz Koçak tarafından 'wingsuit exit' atlayışı gerçekleştirildi. Cengiz Koçak, izleyicilerin bulunduğu alana yerleştirilen hedeften paraşütle sorunsuz bir şekilde nehre indi. Kemaliye'den 2 saat yürüyerek 'Cennete açılan kapı' olarak isimlendirilen atlayış alanına tırmanan Koçak deniz seviyesinden 1500 metre yüksekliğindeki Eğin Gabanı Kayalıkları'na ulaştı. Özel yapım kıyafetlerini giyerek atlayış için hazırlanan Cengiz Koçak, 1500 metrelik mesafede 200 kilometre hıza ulaşarak ölüme meydan okudu. Atlayıştan kısa süre sonra paraşütlerini açan sporcu, Karasu Nehri'nde oluşturulan alana sorunsuz bir şekilde indi. Koçak'ın atlayışını ilçe sakinleri ve çok sayıda turist ilgiyle izledi.

Atlayış sonrası konuşan Cengiz Koçak, "Atladığım yerin yüksekliği 1460 metre, indiğim yer 820 metre, aradaki mesafe 600 metre. Atladıktan 2-3 saniye sonra suitin içerisine dolan havayla süzülmeye başlıyorsunuz. Süzülürken süratim yaklaşık 200 kilometreye çıkıyor. Bu süratle insanların üzerinden geçtim. Fırat Nehri'nin üzerine yerleştirdiğimiz yüzen bir platform var, ona indim. Aradaki irtifa farkı 600 metreydi. Yukarı tırmanırken, 'via ferrata'ya tırmandık. 'Via ferrata'; dibinden tepesine 310 metre, Türkiye'nin en yüksek 'via ferrata'sıdır ve rakipsizdir. Kemaliye'ye çok yakışan bir 'via ferrata'. Buranın bir diğer özelliği; ben 'base jump'a 2011 yılında kanyon içerisindeki o halattan atlayarak başladım. Bugünkü atladığımız çıkış noktası, 'Cennete açılan kapı' bunun adı, Kemaliye'nin eski adıdır cennet. Eğin, 'cennet bahçesi' demektir. Bunun da ilk atlayışını ben yapmıştım yıllar önce. Bu yıl maalesef tek başıma atlıyorum. Normalde arkadaşlarımızla çok daha eğlenceli şeyler oluyordu. Umarım seneye çok daha büyük ve güzel şeyler yapacağız" dedi.

Yukarı doğru rüzgarın şiddetlendiğini ifade eden Koçak, "Rüzgar, eğer onu kullanamazsan, sana çok zarar veren bir şey. O yüzden ondan en çok fayda sağlayabilecek şekilde kendimi konumlandırmaya çalıştım, ona odaklandım. Açıkçası yapmam gereken dışında bir şeye odaklanamıyorum. Sonra her şey oturunca, süratlenince artık, ondan sonra eğlendim. İnsanların kenarlara açıldığını falan da gördüm, çok güzeldi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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