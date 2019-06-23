Yararından Çok Zararı Bulunan 6 Yeni Sağlık Trendi

İnternetin geniş kitleler tarafından kullanılmaya başlamasıyla birlikte çeşitli sayfalarda, forumlarda yeni sağlık trendleri ortaya çıkıyor ve bu trendlerin bazı zamanlar insanlara iyiliğinden çok kötülüğü dokunuyor. İşte sağlığınıza zarar verebilecek 6 yeni trend.

Yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman

Mükemmel vücut hatlarına kavuşmak isteyenler için bu antrenman türü biçilmiş kaftan gibi durabilir ancak Rutgers Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma gösteriyor ki hızlı antrenmanları yapanlar, dizlerinden ve omuzlarından sakatlanmaya daha yatkın oluyor. Bu tarz antrenmanları yapmak için belli bir seviyeye ulaşmış olmak gerekiyor. Fit olmak ya da vücudunuzu şekle sokmak istiyorsanız ve antrenmanlara yeni başladıysanız bu tarz yüksek yoğunluklu antrenmanlar yapmamanızı tavsiye ediyoruz.

Kömür diş macunu

Son zamanlardaki kozmetik amaçlı sağlık trendleri arasına giren bu yöntem, dişinizin yüzeyini temizlese de mineye zarar veriyor ve oluşan bu hasarın geri dönüşü yok.

IQOS (Elektronik sigara)

Kutusu değiştirilebilen elektronik sigaralar gün geçtikçe daha popüler hale geliyor ve bu sigaraların normal sigaralardan daha az zararlı olduğuna inanılıyor. Ancak ısınan elektronik sigaralar da tütün ve diğer kimyasalların bulunduğu nikotin aerosol üretiyor. Bu da insanların sağlığına oldukça zararlı. Bu sigaralar uzun vadede obstrüktif akciğer hastalıklarına ve kansere sebep oluyor.

Vajinal duş (douching)

Bu temizleme yöntemi iç genital organların mikroflorasında değişikliklere, tahrişe, kaşıntıya ve bakteriyel vajinozise sebep olabilir. "Douching" adı verilen bu eylem sıkça yapılırsa rahim ağzı kanserine bile sebep olabilir. Dolayısıyla genital organlarınızda yaşadığınız sağlık problemlerini kendiniz çözmeye çalışmak yerine bir doktora görünmeniz sağlığınız için doğru tercih olacaktır.

Reçetesiz vitaminler

Reçetesiz olarak çok sık şekilde vitamin kullanmanın sağlığınıza yarardan çok zararı bulunuyor. Bunun en bilinen örneklerinden bir tanesi, çok sık c vitamini kullanmanın böbrek taşına sebep olması. İlaçlarınızı ya da vitaminlerinizi doktorunuzun önerdiği sıklıklar dışında kullanmayın.

Kegel antrenmanı

Kegel antrenmanının genel olarak kadınlar için olduğu yönünde kanı bulunsa da erkekler de yapabiliyor. Bu antrenman çeşidinin amacı ise pelvik taban kasını güçlendirmek. Ancak bu tarz bir antrenmanın dilemmaları da bulunuyor. Örneğin pelvis ağrıları bulunan ya da idrar kaçıranlar için bu antrenman çeşidi ateşe odunla gitmek gibidir, böbreklere ya da mesaneye zarar verebilir. Ayrıca birçok kişi bu antrenmanı ya yanlış yapıyor ya da hızlı sonuçlar alabilmek için olması gerekenden fazla set yapıyor.

Sizler de yapacağınız antrenmanlarda ya da kullanacağınız ilaçlarda ilk başta bir uzmana danışmayı ihmal etmeyin. Sağlığınıza kavuşmak isterken sağlığınızdan olabilirsiniz.