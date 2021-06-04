Yâran Kıyafeti ile Nikâh Kıydı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Yâran Kıyafeti ile Nikâh Kıydı

Yâran Kıyafeti ile Nikâh Kıydı
Habermetre - Haberler | Toplum

Yaran Kıyafeti ile Nikah KıydıÇankırı Belediyesi, 1 Haziran itibari ile ikinci etabı başlayan kademeli normalleşme sürecinde nikah hizmetlerine renk kattı.

Yaran Kıyafeti ile Nikah Kıydı

Çankırı Belediyesi, 1 Haziran itibari ile ikinci etabı başlayan kademeli normalleşme sürecinde nikah hizmetlerine renk kattı. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı Evlendirme Hizmetleri bünyesinde çiftlerin nikahını kıyan nikah memuru, cübbesinin içine Çankırı'nın yöresel Yaran kıyafetini giyerek evlenecek çiftlerin karşısına çıktı.

Çankırı'da dünya evine girmek için Belediyede "Evet" diyen çiftlerin nikahını yöresel kıyafetli nikah memuru kıydı. Çankırı'nın Yaran kültürüne özgü kıyafetleri giyerek evlenecek çiftlerin en mutlu gününe eşlik eden memur, hayatlarının her alanında eşit olmaları için evlilik cüzdanını gelin ve damadın her ikisine de aynı anda takdim etti. Törene belirli sayıda katılan çiftin yakınları da yapılan jestten memnun kaldı.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-06-04 Son eklenen 10 haber: Çankırı'nın Şemsiyeli Sokak'ı Şemsiyelerine Kavuştu Başkan Esen'den Genç Güreşçilere KispetÇankırı, Avrupa 3. sü Fatih Özgen'i Bağrına Bastı Salihler Caddesi'nde Kanalizasyon Hattı YenileniyorŞimşek Sokak'ta Önce Altyapı Sonra Üstyapı Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği "Esen ile Devam" Dedi Çankırı Belediyesinin Genç Güreşçisi Avrupa Şampiyonası'ndaTarihi Saat Kulesi Bakıma AlındıPark ve Bahçelerden Gece MesaisiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Çankırı Belediyesini Ziyaret Etti

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Nikos Dendias Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Beren Saat Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Gervinho Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yâran Kıyafeti ile Nikâh Kıydı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 18:40:05. #1.14#

title