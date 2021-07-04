Yaramazlık yaptığını öne sürdüğü 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtan baba tutuklandı
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Yaramazlık yaptığını öne sürdüğü 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtan baba tutuklandı

Yaramazlık yaptığını öne sürdüğü 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtan baba tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İstanbul'da yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak sakinleştirmek istediğini öne süren baba tutuklandı.

İstanbul'da yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak sakinleştirmek istediğini öne süren baba tutuklandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz'da sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda, bir sürücünün seyir halindeki araçtan küçük çocuğu sarkıtmasına ilişkin çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, araç plaka bilgileri üzerinden sürücünün kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli M.Ö'yü aynı gün yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli M.Ö., görüntüdeki çocuğun 3 yaşındaki oğlu olduğunu, gün içerisinde yaramazlık yaptığını ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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