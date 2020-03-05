Yaramazlar Takımı: Zaman Yolcuları Filmi
Yaramazlar Takımı: Zaman Yolcuları filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yaramazlar Takımı: Zaman Yolcuları filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Krash, en yakın arkadaşı Barry için unutulmaz bir doğum günün partisi hazırlamaya karar verir. Parti için vakit kaybetmeden harekete geçen Krash, heyecan verici zamanda yolculuk deneyimleri organize eden DejaVu Ajansı ile iletişime geçer. Ajans, konuklarının zamanda yolculuk yaparak görmeyi istedikleri herhangi bir tarihi döneme gitmelerini sağlamaktadır. Bu muhteşem deneyimi yaşamak isteyen Krash ve arkadaşları ajans ile anlaşmayı yapar. Ancak yolculuk başladığında, ekibin kurallara doğru bir şekilde uymaması büyük bir kazanın meydana gelmesine neden olur. Yaşanan kaza sonu, ekiptekiler çeşitli zamanlara dağılarak kaybolur. Krash, farklı zamanlarda kaybolan arkadaşlarını geri getirmek için zorlu bir maceraya atılır.
Yönetmen: Denis Chernov
Senaryo: Denis Chernov, Dmitriy Yakovenko
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Kikoriki: Deja Vu
Yapımcı Firma: 3Beep
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Rusya
Orijinal Dili: Rusça, İngilizce
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 31.05.2019
Yaramazlar Takımı: Zaman Yolcuları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com