"Yaramaz Notalar" Sekapark'ta seyirci ile buluştu Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın yeni normalleşme döneminde hazırladığı yeni oyunu Yaramaz Notalar, Sekapark'ta seyirci ile buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni normalleşme döneminde gerçekleştirdiği açık havada tiyatro etkinlikleri kapsamında sahnelenen yeni oyunu "Yaramaz Notalar" Sekapark'ta seyirci ile buluştu. Sekapark Uçurtma tepesi yanında gerçekleştirilen ve sağlık adına bilinçlendirmeyi amaçlayan oyunda, çocuklar ve aileler doyasıya eğlendi. Yaramaz Notalar oyunu 12 ilçeyi dolaşarak, Kocaeli'nin çocukları ile bir araya gelecek. Oyun 22 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da, Başiskele ilçesi Seymen Sahili Helikopter Pisti alanında çocuklar ile buluşacak.

ÇOCUKLAR NEŞELİ DAKİKALAR YAŞADI

20 Ağustos Perşembe günü akşamüstü sahnelenen oyuna çocukların yanı sıra büyükler de ilgi gösterdi. Üstün sahne performansının yanı sıra çocuklar oyundaki müzikler ile de neşeli dakikalar yaşadı. Oyunda seyircilere maske, mesafe ve hijyen kurallarına yönelik mesajlar verildi. Oyun sonunda Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, oyunun yazarı Hayal Şahin'e çiçek takdim etti.

YARAMAZ NOTALAR, MÜZİĞE GERİ DÖNDÜ

Artık müzik yapmaktan sıkılan yaramaz notalar, başka işler için müziği terk ederler. Çıktıkları bu macerada edindikleri tecrübelerle hata yaptıklarını anlayarak müziğe geri dönerler. Ozan Şahin'in yönetmenliğini üstlendiği "Yaramaz Notalar" isimli çocuk oyununda yönetmen yardımcılığını Aytek Mete Elgün sürdürüyor. Oyunun yaratıcı kadrosu ise şöyle; koreograf Seda Özgiş, dekor tasarımı Özlem Karabay, dramaturg Haluk Acar, kostüm tasarımı Emine Kaynak Yıldırım ve müzik Irmak Şahin. Oynayanlar; Tunç Efe, İlker Bağlam, Nursel Çeliktürk, Duygu Mine Özcan, Ezgi Özbalı, Emre Işık, Cüneyt Gürbüz ve Onursal Yıldırım.

PANDEMİ DÖNEMİ KURALLARINA UYULARAK HAZIRLANAN ÇALIŞMA

Yaramaz Notalar oyunun bu sevimli macerası aynı zamanda maske, mesafe ve hijyene dikkat çekerek çocukları hem eğlendirmeyi hem de bilinçlendirmeyi hedefliyor. Hayal Şahin tarafından yazılan müzikli oyun, kurum sanatçılarından olan Ozan Şahin tarafından sahneleniyor. Oyunu hazırlarken pandemi sürecinin getirdiği tüm kurallara uyulurken; sahne dezenfekte edildi, çalışan tüm ekibin belli aralıklarla ateşi ölçüldü, maske ve sosyal mesafe kuralına özen gösterildi.

SİGALI "ÇOCUKLARIMIZI NEŞELENDİRMEK ADINA OYUNUMUZU SAHNELİYORUZ"

Oyun öncesi açıklamalarda bulunan Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, "Bu pandemi sürecinin en büyük mağdurları çocuklarımız oldu. Onları biraz olsun neşelendirmek, hayatın devam ettiğine dair onların umutlarını tazelendirmek, eğlendirmek ve güldürmek adına Yaramaz Notalar oyunumuzun premierini yapıyoruz. Şuanda çok mutluyuz, çocuklarımızın yüzleri gülüyor. Buraya gelen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

YÖNETMEN ŞAHİN "OYUNU ÇOCUKLARIMIZA HEDİYE EDİYORUZ"

Oyuna seyirci ilgisinin yüksek olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden, oyunun yönetmeni Ozan Şahin, "Bu oyunu bu zor süreçte çocuklarımıza bir hediye olsun diye yaptık. Oyunu tüm pandemi kurallarına uyarak hazırladık. Oyuna çok emek verildi umarım herkes beğenir" dedi.

"OYUNUMUZLA ÇOCUKLARIMIZA SORUMLULUK BİLİNCİNİ AŞILAYACAĞIZ"

Sosyal mesafe kuralları içerisinde hazırladıkları Yaramaz Notalar oyunu ile Sekapark'ta seyircimizle buluştuklarını belirten oyuncu Onursal Yıldırım, "Bu oyunu Kocaeli'nin 12 ilçesinde sahneleyeceğiz, oyunumuz ile seyircinin ilk kez karşısına çıkıyoruz. Bu anlamda çok heyecanlıyız" dedi. Yaramaz Notalar oyununun diğer oyuncularında Cüneyt Gürbüz ise "Pandemi döneminde çocuklarımıza çok keyifli bir oyun hazırladık. Oyunumuzla çocuklarımıza sorumluluk bilinci aşılayacağız. Çocuklarımız bu dönemde çok sıkıntılı günler geçirdiler, bu oyunumuzu onlara hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler