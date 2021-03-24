Yaramaz kedi kafasını konserve kutusun sıkıştırdı
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Yaramaz kedi kafasını konserve kutusun sıkıştırdı

24.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:40
Yaramaz kedi kafasını konserve kutusun sıkıştırdı

Denizli'de acıkan kedi konserve kutusundan yemek yerken kafası sıkıştı.

Denizli'de acıkan kedi konserve kutusundan yemek yerken kafası sıkıştı. Acı içinde kıvranan kediyi kafasının sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtarırken, yağmur suyuyla serinletilerek yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Babadağ ilçesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokakta acıkan kedi zemin katta bulunan bir dairenin balkonuna girdi. Burada yemek bulmak için etrafı gezen kedi konserve kutusunda bulunan yemeği yemek isterken kafası sıkıştı. Miyavlamaya başlayan kedinin sesini duyan ev sahibi kendi çabalarıyla çıkaramayınca 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri balkonda bulunan kediyi dışarıya çıkararak kutudan çıkarmaya çalıştı. Sonrasında ekipler kutuyu keserek kafası sıkışan kediyi kurtardı. Acı içerinde kalan kedi miyavlarken, ekipler kediyi bir süre izledikten sonra yaşam alanına bıraktı. - DENİZLİ

Yaramaz kedi kafasını konserve kutusun sıkıştırdı
Yaramaz kedi kafasını konserve kutusun sıkıştırdı
Yaramaz kedi kafasını konserve kutusun sıkıştırdı
Yaramaz kedi kafasını konserve kutusun sıkıştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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