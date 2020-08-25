Yaramaz kedi birinden çıktı, diğerine girdi Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araçların içine giren yavru kedi, su tutularak çıkarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araçların içine giren yavru kedi, su tutularak çıkarıldı. Bir araçtan çıkıp diğerine kaçan yaramaz kedi araç sahibini epey uğraştırdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde mobilya dükkanı bulunan Hasan T. arabasını park etti. Bir süre sonra araçta kedi sesi geldiğini fark etti. Arabaya giren kediyi çıkarmak için uzun uğraşlar veren Hasan T. ve diğer vatandaşlar kediyi ilk girdiği arabadan çıkardı. Ancak kedi bu kezde aynı kişiye ait bir başka araca girdi. Ne yapacaklarını şaşıran araç sahibi bu kezde ikinci arabasına giren aynı kediyi çıkarmak için kolları sıvadı. Tüm yolları denedi ama bir türlü yaramaz kendi girdi arabadan çıkmadı. Son olarak arabanın altında hortumla su sıkılarak kediyi çıkarmayı başardı. Tam rahat bir nefes alacaklardı kedi bu kezde ilk girdiği arabaya tekrar girdi. Araç sahibi aynı yöntemle su tutarak kediyi çıkardı. Çıkarılan kedi çalışanlar tarafından alınarak uzak bir yere bırakıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hasan T. "Arabam park halindeydi kedi sesi geldiğini fark ettik. Onu kurtarmak için uğraştık. İlk arabadan çıkardık ama bu kezde diğer arabaya girdi. Tüm yolları denedik ama çıkmadı. Mecburen bizde biraz su tutup onu kurtardık. Yaramaz kedi bizi iyi uğraştırdı" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA