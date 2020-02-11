YARAMAZ KARGA MİNİBÜSÇÜLERİN DE PARASINI ÇALMIŞ

11.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:26

MARMARAY'da İstanbul Kart'ına yükleme yapmak isteyen kadının parasını çalan karganın çevredeki minibüsçülerin araçlarından da para aldığı ortaya çıktı.

Marmaray'da İstanbul Kart'ına yükleme yapan kadının parasını çalan karganın görüntüleri oldukça ilgi çekti. O görüntülerin Marmaray'ın Fatih durağında çekildiği ortaya çıktı. Yaramaz karga istasyonun yanında bulunan duraktaki minibüsçüler tarafından besleniyor. Minibüs şoförleri karganın duraklarına geldiğini ve ekmek verdiklerini belirtiyor. Ancak minibüsçüler karganın kendi araçlarında da para çaldığını kaydediyor.

"20 LİRAYI ALDI, GİTTİ"

Minibüsçü Maşuk Yılmaz, "Minibüs durağında arkadaş büfe işlettiği için ekmek kırıntısı atıyor. Hayvan da buraya geliyor sürekli. Kadının parasını da aldığını gördük. Minibüslerden de arada bir para çalma durumu olmuş" dedi.

Kargaya para kaptırdığı belirten halk otobüsü şoförü Aycan İşlek ise, "Kapım açıktı, karga geldi. Önce paraları dağıttı, kovaladım, paraları toparladım aynı yerine koydum. 5 dakika sonra geri gittim. Karga paraların birini almış gitmiş, diğer paralar yine dağınık duruyordu. 20 lirayı almış gitmiş" diye konuştu.

"BAŞIMA GELSE ÜZÜLMEM, 'KADERDİR' DER GEÇERİM"

Durağı kullanan vatandaşlarda durum karşısında şaşkın. Fuat Yıldız, "Benim başıma gelse üzülmem, 'kaderdir' der geçerim" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------

- İstasyondan görüntüler

- Minibüsçülerle röportaj

- Akbil makinasının görüntüsü

- Vatandaşlarla röportaj

- Minibüs durağından görüntüler

- Muhabir anonsu

- Kuşların görüntüsü

- Detaylar

Kaynak: DHA