Yaramaz Çocuklar Filmi
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20 yıl önce, kardeşleriyle benzer bir süreç geçirmiş ve eğitimine devam edebilmek için Antakya’daki Keskincik köyünden ayrılmış olan Ahmet Necdet Çupur, kardeşlerine destek olmak için Fransa’dan köyüne dönüp onların yaşadıklarını kayıt altına alıyor.
Yönetmen: Ahmet Necdet Çupur
Senaryo: Ahmet Necdet Çupur
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Yaramaz Çocuklar
Yapımcı Firma: Liman Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 92 dk.
Dağıtıcı Firma: Liman Film
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com