Yaramaz Boncuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

29.08.2019 08:15

Alışveriş merkezi çalışanlarının ihbarı sonrası olay yerine giden Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, tavan arasında kalan kediyi hayvan kurtarma ekipmanlarıyla kurtardı.

Oldukça korktuğu gözlenen kediyi itfaiye erleri şefkatli kollarıyla alıp, sakinleştirip serbest bıraktı.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve Boncuk adı verilen kedinin herhangi bir yara almadığı ve sağlığının da iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Bültenler