Yaralıyı plaj şemsiyesiyle güneşten korudular ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde ATV'nin (4 tekerlekli motosiklet) devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Celal Kantarcı yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde ATV'nin (4 tekerlekli motosiklet) devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Celal Kantarcı yaralandı. Yardıma koşanlar, ambulans gelene kadar yerde yatan sürücüyü plaj şemsiyesiyle güneşten korumaya çalıştı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. 07 ABH 727 plakalı ATV aracıyla şehir merkezinden Selinus Sahili yönüne seyreden Celal Kantarcı, aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan ATV kaldırımdaki ağaca çarpıp, yaklaşık 5 metre sürüklendikten sonra durdu. Araçtan fırlayıp, yol kenarındaki tarlaya savrulan sürücü Celal Kantarcı ise yaralandı.Kazayı görenler durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Celal Kantarcı, ambulans gelene kadar çevredekiler tarafından getirilen plaj şemsiyesiyle güneşten korundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı, tedaviye alındı.

Kaynak: DHA