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Yaralıyı yoğun kar yağışından kartonla korudular

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaralıyı yoğun kar yağışından kartonla korudular Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Yaralıyı yoğun kar yağışından kartonla korudular

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi mahallesi Zincirlikuyu caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Suriye uyruklu sürücü Hasan A. Yönetimindeki elektrikli bisiklet, karşı yönden gelip sola manevra yapan Muhammed K. Yönetimindeki 16 ASE 873 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı.

KARTONLA KORUDULAR

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koştular. Vatandaşlar yerde yatan yaralıyı, yoğun kar yağışından korumak için kartonla üzerini örttüler. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralıyı yoğun kar yağışından kartonla korudular

Yaralıyı yoğun kar yağışından kartonla korudular

Yaralıyı yoğun kar yağışından kartonla korudular

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

Otomobil, İnegöl, Bursa, kar, 3. Sayfa, Haberler

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