Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü (2)
11.12.2020 22:32 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:36
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİBolu'da geçirdiği kaza sonucu kalp masajıyla hayata döndürülüp, hastaneye kaldırılan Mehmet Sefa Bilgen, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Bolu'da geçirdiği kaza sonucu kalp masajıyla hayata döndürülüp, hastaneye kaldırılan Mehmet Sefa Bilgen, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK