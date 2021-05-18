Yaralıya ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaralıya ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Yaralıya ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da trafik kazası geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi Büyükorhan Belediye Başkanı yaptı.

Bursa'da trafik kazası geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi Büyükorhan Belediye Başkanı yaptı.

Kaza, Büyükorhan Orhaneli yolunda meydana geldi. 2 otomobilin çarpışması sonrası 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın olduğu esnada olay yerinden geçen Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz hemen aracını durdurup yaralının yanına koştu ve ilk müdahaleyi yaptı. Yaralıya moral veren belediye başkanı ambulans gelene kadar yaralının başından ayrılmadı. Başkan Korkmaz, yaptığı örnek davranışla herkesin takdirini kazandı. - BURSA

Yaralıya ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti
Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti
'Aşk büyücüsü' Sonay İncekara'nın 10 yıla kadar hapsi istendi
"Aşk büyücüsü" Sonay İncekara'nın 10 yıla kadar hapsi istendi
Üniversiteli Eda'yı hayattan koparan kaza göz göre göre gelmiş: Bana 'bir şey olmaz' dediler
Üniversiteli Eda'yı hayattan koparan kaza göz göre göre gelmiş: Bana 'bir şey olmaz' dediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ali Babacan Deniz Demir Sergey Lavrov
Magazin Kenan Doğulu Jennifer Lopez Nur Fettahoğlu Tuba Büyüküstün
Spor Gökhan Töre Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaralıya ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 16:05:38. #1.15#

title