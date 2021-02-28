Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu

ADANA 'da sokağa çıkma kısıtlamasında evine gitmek isteyen Baran T. kimliği belirsiz bir kişi tarafından önü kesilerek tabancayla bacağından vuruldu. İlk müdahalesi mahalledeki vatandaşlar tarafından yapılan Baran T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30'da Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında evine gitmek için sokakta yürüyen Baran T. kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Baran T.'nin önünü kesen şüpheli, tabancayla ateş açtıktan sonra kaçtı. Bacağına isabet eden mermiyle yere yığılan Baran T.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar Baran T.'ye çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Baran T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

- Adana

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI