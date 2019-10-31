Yaralının imdadına traktör yetişti

31.10.2019 17:26

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sulama kanalında devrilen kamyonda yaralanan sürücü, bulunduğu yere ambulans giremeyince traktörle ambulansa kadar taşındı.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan Yılmaz'ın (59) kullandığı 45 K 3591 plakalı kamyon, Sarıbey Mahallesi maden yolunda ilerlediği sırada boş sulama kanalı devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Yılmaz, yaralandı.



Haber verilmesi ile olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri, yol dar olduğu için ambulansla olay yerine giremeyince, yaralı sürücü traktör kasasında ambulansa taşındı.



Yaklaşık 2 kilometre traktör kasasında taşınan sürücü, sağlık çalışanları tarafından yol kenarında bulunan ambulansa alındı.



112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Yaralı sürücüyü traktörü ile taşıyan çiftçi Hasan Ali Bayraktar, "Ben traktörümle köye gidiyordum. Sulama kanalına bir kamyon olduğunu gördüm. Yaralının bağırdığını duydum. Bir arkadaş daha geldi yanıma ve o arkadaş ambulansa haber verdi ben de bekledim. Ambulans geldiğinde ise yol dar olduğu için ambulans giremeyince traktörümle ambulansa kadar getirdim." dedi.

Kaynak: AA