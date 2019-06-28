Yaralının başında 'kadın mı otobüse, otobüs mü kadına çarptı' tartışması

Kaynak: DHA

ÇORUM'da,özel halk otobüsü manevra yaptığı sırada Hatice Akar'a (67) çarptı. Yaralanan Akar'ın ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, kadının etrafında toplanan kalabalık 'kadın mı otobüse, otobüs mü kadına çarptı ?' tartışması yaptı.Kaza, saat 17.00 sıralarında, Hürriyet Meydanı Saat Kulesi yanındaki durakta meydana geldi. Durağa giriş yapan Hamit Yücel (40) yönetimindeki 19 AAH 236 plakalı otobüs, iddiaya göre manevra yaptığı sırada Hatice Akar'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın yere düştü. Yücel, çevredekilerin bağırışları üzerine otobüsü durdurdu. Kadının etrafında toplanan kalabalığın ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Akar'ın ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, toplanan kalabalık ise 'kadın mı otobüse, otobüs mü kadına çarptı ?' tartışması yaptı. Kalabalık arasında tartışma çıkarken, Hatice Akar, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.Otobüs şoförü Hamit Yücel, "Kadın aniden önüme çıktı. Fren yaparak durdum. Hafif çarpmama rağmen kadın dengesini kaybedip yere düştü" dedi.- Çorum