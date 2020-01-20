Yaralıları Türkiye'ye getirmek için Mogadişu'ya gidecek olan uçak Ankara'da
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Yaralıları Türkiye'ye getirmek için Mogadişu'ya gidecek olan uçak Ankara'da

Kayseri'den kalkan ve Somali'deki terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek için Mogadişu'ya gidecek olan uçak Ankara'ya indi.

20.01.2020 23:13 | Son Güncelleme: 20.01.2020 23:18
Yaralıları Türkiye'ye getirmek için Mogadişu'ya gidecek olan uçak Ankara'da

Kayseri'den kalkan ve Somali'deki terör saldırısında yaralananları 'ye getirmek için 'ya gidecek olan uçak 'ya indi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kayseri'den kalkan ve Somali'deki alçak terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarımız ile Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek için Mogadişu'ya gidecek olan Hava Kuvvetlerimize ait bir uçak Etimesgut/Ankara'ya indi. Müteakiben uçağımız Mogadişu'ya uçacak" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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