Yaralılara yardım etmek isterken aracın altında kalarak can verdiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaralılara yardım etmek isterken aracın altında kalarak can verdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yaralılara yardım etmek isterken aracın altında kalarak can verdiler -Edirne'de korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı Yaralılara bakmak isterken aracın altında kalan 2 kişi öldü Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde otomobil ile traktörün karıştığı kazadaki yaralılara bakmak isteyen 2 kişi yolun ortasında...

Yaralılara yardım etmek isterken aracın altında kalarak can verdiler

-Edirne'de korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Yaralılara bakmak isterken aracın altında kalan 2 kişi öldü

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde otomobil ile traktörün karıştığı kazadaki yaralılara bakmak isteyen 2 kişi yolun ortasında başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza' Uzunköprü İlçesi Malkoç yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan bir otomobil, önünde seyreden bir traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yolda kazayı gören 2 kişi 112 Acil Sağlık Ekiplerini aradıktan sonra, yaralıların durumuna bakmak için yola çıktı.

Yaralılara yardıma koşarken araba çarptı

İddiaya göre, o sırada yoldan geçen başka bir araç, yaralıların durumuna bakmak için yolda ilerleyen 2 kişiye çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yardıma koşan 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, otomobil ile traktörün karıştığı kazada ise yaralı olan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yardıma giderken otomobilin çarpıp ölümüne sebep olduğu 2 kişi ise savcılık incelemesinin ardından otopsi için uzunköprü devlet hastanesi morguna sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak, 2 kişinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen aracın peşine düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralılara yardım etmek isterken aracın altında kalarak can verdiler

Yaralılara yardım etmek isterken aracın altında kalarak can verdiler

Yaralılara yardım etmek isterken aracın altında kalarak can verdiler

Yaralılara yardım etmek isterken aracın altında kalarak can verdiler
İhlas Haber Ajansı / Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Antalya'da feci kaza kamerada: Baba oğul araç içinde sıkıştı

Son dakika haberleri! Antalya'da feci kaza kamerada: Baba oğul araç içinde sıkıştı

 Trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi

Trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi

 Yaralılara yardıma koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi

Yaralılara yardıma koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Joe Biden Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Düm Tek Tek Ebru Gündeş Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Salih Uçan Umut Meraş Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Olaf Scholz Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yaralılara yardım etmek isterken aracın altında kalarak can verdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 22:30:26. #1.17#