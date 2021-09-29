Yaralılara yardım etmek isterken aracın altında kalarak can verdiler

-Edirne'de korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Yaralılara bakmak isterken aracın altında kalan 2 kişi öldü

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde otomobil ile traktörün karıştığı kazadaki yaralılara bakmak isteyen 2 kişi yolun ortasında başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza' Uzunköprü İlçesi Malkoç yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan bir otomobil, önünde seyreden bir traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yolda kazayı gören 2 kişi 112 Acil Sağlık Ekiplerini aradıktan sonra, yaralıların durumuna bakmak için yola çıktı.

Yaralılara yardıma koşarken araba çarptı

İddiaya göre, o sırada yoldan geçen başka bir araç, yaralıların durumuna bakmak için yolda ilerleyen 2 kişiye çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yardıma koşan 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, otomobil ile traktörün karıştığı kazada ise yaralı olan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yardıma giderken otomobilin çarpıp ölümüne sebep olduğu 2 kişi ise savcılık incelemesinin ardından otopsi için uzunköprü devlet hastanesi morguna sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak, 2 kişinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen aracın peşine düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.