Yaralılar yola savruldu, Vali Işık yanlarından biran olsun ayrılmadı

Yaralılar yola savruldu, Vali Işık yanlarından biran olsun ayrılmadı?KARAMAN'DA komyonet ile motosiklet valilik kavşağında çarpıştı.

Yaralılar yola savruldu, Vali Işık yanlarından biran olsun ayrılmadı

?KARAMAN'DA komyonet ile motosiklet valilik kavşağında çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan yolcu yol ortasına fırlarken o anda makam aracı ile valiliğe giren Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ta aracından inerek kaza mahalinde inceleme yaptı. Vali Işık yaralılar hastaneye sevk edilene kadar yaralıların başından ayrılmadı.

Kaza bugün sabah 09.15 sıralarında Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan Valilik kavşağında meydana geldi. Osman Akdemir yönetimindeki 70 AAK 052 plakalı kamyonet ile Uğur Keskinci idaresindeki 70 AAP 338 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Keskinci ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ramazan Mayda yol ortasına fırladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın hemen ardından Karaman Valiliğine giriş yapmakta olan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık kaza mahalinde durarak yaralılar hakkında bilgi aldı. Karaman Valisi Işık yaralıların hastaneye sevki yapılana kadar yaralıların başından ayrılmadı.

Ambulans ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ramazan Mayda'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı