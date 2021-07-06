Yaralı yırtıcı kuşlar, tedavilerinin ardından özgürlüğe kanat çırpıyor
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Yaralı yırtıcı kuşlar, tedavilerinin ardından özgürlüğe kanat çırpıyor

Yaralı yırtıcı kuşlar, tedavilerinin ardından özgürlüğe kanat çırpıyor
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'na getirilen yaralı yırtıcı kuşlar, tedavi ve rehabilitasyonun ardından özgürlüklerine kavuşuyor.

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'na getirilen yaralı yırtıcı kuşlar, tedavi ve rehabilitasyonun ardından özgürlüklerine kavuşuyor.

Barındırdığı 140 türde bin 600 hayvan ile Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda yaralı ve hasta hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyonları gerçekleştiriliyor.

Hayvanat bahçesindeki klinikte bu yıl yaklaşık 250 hayvan tedavi edildi. Bu hayvanlar arasında ise en fazla kuşlar yer alıyor.

Avcılık faaliyetleri, araç çarpması ya da yuvadan düşme sonucu hayvanat bahçesine yaralı getirilen yırtıcı kuşlar, klinikte cerrahi müdahaleleri yapılıp, eski güçlerine kavuşunca yeniden özgürlüğe kanat çırpmaya başlıyor.

Bu kapsamda hayvanat bahçesine getirilen 5 kerkenez kuşu da tedavilerinin ardından doğaya salındı.

"Tedavi ve iyileştirme sürecinde özveriyle çalışıyoruz"

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, hayvanat bahçelerinin aynı zamanda koruma alanları olduğunu söyledi.

Hayvanları, türlerinin devam ettirilmesi için yeniden doğaya kazandırdıklarını vurgulayan Arsun, "Bütün bu tedavi ve iyileştirme sürecinde özveriyle çalışıyoruz. Onları bazen günlerce tedavi edip, önce büyük kafeslerde doğaya alıştırıyor sonra da özgürlüklerine kavuşturuyoruz. Kerkenez kuşları zaten hayvanat bahçesindeki falezlerde doğal hayatlarını sürdürüyor. Yuvalarını falezlere yapıyorlar, beslenmelerini yine bu alanda gerçekleştirebiliyorlar. Tedavilerini tamamladığımız 5 kerkenezi de falezlere yakın bir bölgede doğaya bıraktık." ifadesini kullandı.

Hayvanat bahçesinde özellikle bahar ve yaz dönemlerinde serçe, karga, ebabil, kırlangıç, kerkenez, atmaca, şahin gibi çok sayıda yaralı kuş getirildiğine değinen Arsun, "Hayvanat bahçesinin bulunduğu arazide özgürce yaşayan çok sayıda tilki, atmaca, şahin gibi hayvanlar da yer alıyor. Ziyaretçiler zaman zaman bu hayvanları da görebiliyor." diye konuştu.

Yaralı yırtıcı kuşlar, tedavilerinin ardından özgürlüğe kanat çırpıyor
Yaralı yırtıcı kuşlar, tedavilerinin ardından özgürlüğe kanat çırpıyor
Yaralı yırtıcı kuşlar, tedavilerinin ardından özgürlüğe kanat çırpıyor
Yaralı yırtıcı kuşlar, tedavilerinin ardından özgürlüğe kanat çırpıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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