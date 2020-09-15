DHA YURT BÜLTENİ- 8 Muhtar mahalleliye 5 bin maske dağıttıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Aydınlık Mahallesi Muhtarı Yakup Kaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara 5 bin adet maske dağıttı.

Muhtar mahalleliye 5 bin maske dağıttı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Aydınlık Mahallesi Muhtarı Yakup Kaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara 5 bin adet maske dağıttı.

Aydınlık Mahallesi Muhtarı Yakup Kaya, koronavirüsle mücadelede kapsamında kullanması zorunlu olan maskeden 5 bin adet alarak mahalle sakinlerine dağıttı. Muhtar Kaya, maskeyi dağıtma kararını yaşlı bir adamın yerde bulduğu maskeyi alıp takmasından dolayı aldığını söyledi.

MASKELERİ ÜCRETSİZ DAĞITTI

Mahalle sakinlerinin teşekkür ettiği Yakup Kaya, "Geçtiğimiz günlerde haberleri izlerken Kahramanmaraş'ta bir yaşlı amcamızın yerdeki maskeyi alıp ağzına takması beni çok duygulandırdı. Bunun üzerine 5 bin adet maske satın aldım. Maskeleri hiç bir ücret almaksızın işyerimin önünde maskesiz geçenlere, mahalle esnafımıza ve evleri tek tek dolaşarak dağıttım. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, sokağa çıktığımda halen maskesiz insanları görüyoruz. Bu da koronavirüs ile mücadelede bizleri korkutuyor. Koronavirüsle hep beraber mücadele edersek onu yenebiliriz. Maske dağıtmaktaki amacımız koronavirüse dikkat çekerek, virüs ile mücadelede toplumsal olarak maskenin önemini anlatmaktı. Lütfen sokağa çıkarken maske takarak, sosyal mesafeyi koruyup, hijyene dikkat edelim, maskeniz yoksa bize bir telefon edin adresinize maske teslim edelim "dedi.

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK GEREKLİ'

Muhtara maske dağıtımına teşşekür eden 2 çocuk annesi Nazlı Aykırı ise, "Bir yakınımıza önce poizitif dendi daha sonra negatif çıktı. Filyasyon çalışmasıyla karantinaya alındık. Karantinada çok zor ve kötü günler geçirdik. Ben korkudan evimin içerisinde ölüyordum. Maskeyi taksınlar, sosyal mesafeyi korusunlar. Kalabalıklara girerken lütfen dikkat etsinler. Aylarca kendime gelemedim. Çin'in Whuan kenti neresi, islahiye neresi bir anda 'karantinadasınız' dediler. Nerden ne geleceğini hiç kimse bilemez o nedenle tedbiri elden bırakmamak gerekir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Aydınlık MahallesiMuhtarın Maske dağıtımıNazlı Aykırı ile röpMuhtar Yakup Kaya ile röpGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Yaralı yeşil deniz kaplumbağası, kurtarılamadı

*- Antalya'nın Finike ilçesinde denizde yaralı yeşil deniz kaplumbağası olduğunu görenler, seferber oldu.

*- Dalgıç Metin Bahar tarafından denizden çıkarılan ve tedavisi için Muğla'daki merkeze gönderilen kaplumbağa, kurtarılamadı.

Finike ilçesi Çağıllı Plajı'nda denizin içinde hareketsiz halde yeşil deniz kaplumbağası görüldüğünün bildirilmesi üzerine plaja gelen dalgıç Metin Bahar, uzun uğraş sonrasında yaralı hayvanı sudan çıkarttı. Ardından yaralı kaplumbağanın üzerine su döken Metin Bahar, kabuğunun kurumaması için yoğun çaba harcadı. Yaralı kaplumbağa, ardından Finike Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi. Metin Bahar, kayınvalidesinin denizde yaralı kaplumbağa olduğunu söylemesi üzerine Çallı Plajı Koyu'na geldiğini anlattı. Dalgıç ve denize hayran biri olduğunu aktaran Bahar, yoğun çabanın ardından yeşil deniz kaplumbağasını sahile çıkardığını söyledi. Hayvanı kurtarmaya çalıştığını aktaran Bahar, "Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Sahile gelip yaralı kaplumbağayı çıkardım ve Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettim" dedi.Ardından Muğla Ortaca'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürülen yeşil deniz kaplumbağası, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Arabanın bagajına bindirilen kaplumbağadan detaySahil Güvenlik'te üzerine bez örtülen ve su döküne yaralı kaplumbağadan detaylarYaralı yeşil deniz kaplumbağasından detay görüntülerMetin Bahar'ın röportajı(kaplumbağa ölmeden önce)Detaylar

435 MB/// 2.25"

HABER: Aslı DURAN-KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Aynı gece 2 iş yerini soyan kameradaki şüpheliler tutuklandı

BURSA'da H.K. (12) ile Y.K. (17), aynı gece 2 iş yerini soydu. Daha önce de M.A. (22) isimli arkadaşlarıyla hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin, hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildiHırsızlık olayları, geçen pazar gecesi Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yaşandı. H.K. ve Y.K. ilk olarak Yıldırım ilçesindeki bir markete girip, kasadaki 700 lirayı aldı. Ardından da Osmangazi ilçesindeki bir tekel bayisine girerek 10 bin lira değerinde sigara ve içki çalıp kayıplara karıştı. Sabah iş yerlerinin soyulduğunu fark eden sahipleri durumu polise bildirdi.İhbar üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, hırsızların kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.K. ve H.K. olduğunu saptadı. Şüphelilerin bir hafta önce de M.A. ile birlikte Yıldırım ilçesindeki bir butikten para, Nilüfer ilçesindeki bir iş yerinden de 1 laptop ve 1 kol saati çaldıkları tespit edildi. Polis, Y.K. ve H.K.'yi Yıldırım ilçesinde, M.A.'yı da Osmangazi ilçesindeki evine giderken yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hırsızlık olayları iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaşı küçük şüphelilerin markete girmek için dondurma dolabının üzerine çıktıkları ve alkol ile sigaraları çalma anları yer alıyor.

Kaynak: DHA