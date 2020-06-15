Yaralı yavru tilki tedaviye alındı Konya'da yaralı halde bulunan yavru tilki tedavi altına alındı.

Konya'da yaralı halde bulunan yavru tilki tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri, Ilgın ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bir tilki yavrusu bulunduğu bilgisinin verilmesi üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giden milli park görevlileri, yavruyu muayene ve tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

Yavru tilkinin iyileşmesini müteakip yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA