Yaralı yavru Tilki tedavi altına alındı

Van'ın Erciş ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru Tilki, tedavi altına alındı.

Erciş ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yavru Tilki, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

Kaynak: İHA