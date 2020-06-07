Yaralı yavru kurt Ormanya'da tedaviye alındı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaralı bulunan yavru kurt, Kocaeli'ndeki Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da tedavi altına alındı.
07.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:56
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaralı bulunan yavru kurt, Kocaeli'ndeki Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da tedavi altına alındı.
Yörükyeri Mahallesi'nde vatandaşların yaralı halde bulduğu yavru kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Veteriner kliniğinde ilk tedavisi ve bakımı yapılan yavru kurt, Ormanya'ya götürüldü.
Çoban köpeklerinin yaraladığı sanılan yavru kurt, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak.
Kaynak: AA