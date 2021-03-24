Yaralı yavru köpekler telef olmaktan kurtarıldı
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Yaralı yavru köpekler telef olmaktan kurtarıldı

24.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:47

Yaralı yavru köpekler telef olmaktan kurtarıldı Islanan ve soğuktan üşüyen 4 yavru köpek elektrikli ısıtıcı yardımıyla ısıtılmaya çalışıldı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde telef olmak üzere olan 4 yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Yaralı yavru köpekler telef olmaktan kurtarıldı

Islanan ve soğuktan üşüyen 4 yavru köpek elektrikli ısıtıcı yardımıyla ısıtılmaya çalışıldı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde telef olmak üzere olan 4 yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi'nde bir firmaya ait verici platformunun altından gecenin karanlığında yavru köpek sesi geldiğini duyan çevre sakinleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Yavru köpek seslerinin duyulduğu yere gelen itfaiye ekipleri platform altına sıkışmış 4 köpek yavrusu ile karşılaştı. Yavru köpekler bulundukları yerden çıkartılırken itfaiye ekipleri çevrede yaptıkları aramada ise 3 adet telef olmuş yavru köpeği tespit etti.

Yaralı 4 yavru köpek bölgeye çağrılan veteriner hekim tarafından ilk müdahaleleri yapılırken ilk tespitlere göre köpek yavrularının etrafta bulunan diğer köpeklerin saldırıları sonucu yaralanmış olabilecekleri tahmin ediliyor.

İtfaiye ekiplerinin yavrularını kurtarma çalışmalarını izleyen ve soğuk ve yağıştan etkilenen anne köpek ve kurtarılan yavruları koruma altına alındı. Kafeslere konulan ve elektrikli ısıtıcı yardımı ile ısıtılmaya çalışılan 4 yavru köpek ve annelerinin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edileceği belirtildi.

Yaralı yavru köpekler telef olmaktan kurtarıldı
Yaralı yavru köpekler telef olmaktan kurtarıldı
Yaralı yavru köpekler telef olmaktan kurtarıldı
Yaralı yavru köpekler telef olmaktan kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ

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