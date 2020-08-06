Yaralı yavru flamingolar, tedavi altına alındı
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Yaralı yavru flamingolar, tedavi altına alındı

Yaralı yavru flamingolar, tedavi altına alındıAKSARAY'da yaralı halde bulunan 3 yavru flamingo, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

06.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:38

Yaralı yavru flamingolar, tedavi altına alındı

AKSARAY'da yaralı halde bulunan 3 yavru flamingo, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Eskil ilçesindeki bir inşaatın şantiye alanında işçiler, ayaklarından yaralı 3 yavru flamingo olduğunu gördü. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, flamingoların elektrik tellerine takılarak, yaralandığını belirledi.

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürülen flamingolar, tedavi altına alındı. Flamingoların tedavileri tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi.

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Yaralı yavru flamingolar, tedavi altına alındı

Kaynak: DHA

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