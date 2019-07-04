Yaralı yavru Ebabil kuşu ile Yarasa tedavi altına alındı

Yaralı yavru Ebabil kuşu ile Yarasa tedavi altına alındı

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru Ebabil kuşu ile Yarasa tedavi altına alındı.

Yaralı yavru Ebabil kuşu ile Yarasa tedavi altına alındı

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru Ebabil kuşu ile Yarasa tedavi altına alındı.

Duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yavru Ebabil kuşu ile Yarasa, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuş ile Yarasa tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.