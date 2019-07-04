Yaralı yavru Ebabil kuşu ile Yarasa tedavi altına alındı

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru Ebabil kuşu ile Yarasa tedavi altına alındı.

Duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yavru Ebabil kuşu ile Yarasa, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuş ile Yarasa tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

Kaynak: İHA