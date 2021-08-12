Yaralı yavru ayıyı önce beslediler, ardından tedavi edilmesi için ekiplere teslim ettiler
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Yaralı yavru ayıyı önce beslediler, ardından tedavi edilmesi için ekiplere teslim ettiler

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Yaralı yavru ayıyı önce beslediler, ardından tedavi edilmesi için ekiplere teslim ettiler Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlü ekipleri tarafından teslim alınarak tedavisine başlandı.

Yaralı yavru ayıyı önce beslediler, ardından tedavi edilmesi için ekiplere teslim ettiler

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlü ekipleri tarafından teslim alınarak tedavisine başlandı.

Çemişgezek ilçesi Tekeli köyü bölgesinde bulunan Özcan ve Alaattin Dinçer, çevrede yaralı halde bir ayı gördü. Hemen ayının yanına giden kuzenler, yaralı hayvanı besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri ile birlikte kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı ayıyı alarak tedavi ettirmek üzere hayvan hastanesine nakletti.

Yaralı yavru ayıyı önce beslediler, ardından tedavi edilmesi için ekiplere teslim ettiler
Yaralı yavru ayıyı önce beslediler, ardından tedavi edilmesi için ekiplere teslim ettiler
Yaralı yavru ayıyı önce beslediler, ardından tedavi edilmesi için ekiplere teslim ettiler
Yaralı yavru ayıyı önce beslediler, ardından tedavi edilmesi için ekiplere teslim ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

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