Yaralı yavru ayıyı önce beslediler, ardından tedavi edilmesi için ekiplere teslim ettiler

Yaralı yavru ayıyı önce beslediler, ardından tedavi edilmesi için ekiplere teslim ettiler Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlü ekipleri tarafından teslim alınarak tedavisine başlandı.