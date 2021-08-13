Yaralı yavru ayı tedavi altına alındı
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Yaralı yavru ayı tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Haberler | Güncel

Yaralı yavru ayı tedavi altına alındı Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı, Elazığ Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralı yavru ayı tedavi altına alındı

ELAZIĞ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı, Elazığ Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı. Gözleri görmeyen, çenesi kırık ve genel durumu kötü olan ayı, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakılacak.

Çemişgezek ilçesi Tekeli köyü bölgesinde bulunan Özcan ve Alaattin Dinçer, çevrede yaralı halde bir ayı gördü. Hemen ayının yanına giden kuzenler, yaralı hayvanı besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri ile birlikte kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı ayıyı alarak tedavi ettirmek üzere Elazığ'a nakletti. Ayı Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre, gözlerinin görmediği, çenesinin kırık ve genel durumu kötü olduğu tespit edilen yavru ayının tedavisine başlandı. Ayının tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakılacağı bildirildi.

Ayının sağlık durumu hakkında bilgi veren Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, "Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunmuş. Yüksekten düşmüş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verilmiş. Onlar tarafından hastanemize getirildi. Orada bir veteriner arkadaşa götürülmüş. Bu travma olduğu için gerekli önlemleri almış. İç kanama karşı müdahale yapmış. Daha sonra buraya geldi. Hayvanın genel durumu iyi değil. Gözleri görmediği için sanırım yüksekten düşmüş. Çenesinde bir sıkıntı var. Çenesine bakacağız. genel durumunu serumlarla falan desteklemeye çalışacağız. Durumunu düzeltip, ekiplere teslim edip, doğasına salacağız. Gözleri görmüyor. Ona iyice bakmamız lazım. Onun da tedavisini yapacağız. İnşallah hayvanımızı sağlığına kavuşturup doğasına bırakacağız. Uzun bir tedavi süreci olacak. Çenesi hariç diğer yerlerde kırık görülmüyor. Tam muayenesi yapılmadı. Tüm hepsini yapacağız. Nasıl bir tedavi yöntemi izleyeceğiz. Onlara bakacağız" dedi.

Yaralı yavru ayı tedavi altına alındı
Yaralı yavru ayı tedavi altına alındı
Yaralı yavru ayı tedavi altına alındı
Yaralı yavru ayı tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç

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