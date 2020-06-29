Yaralı yavru atmaca tedaviye alındı Konya'da yaralı halde bulunan yavru atmaca tedavi altına alındı.

Konya'da yaralı halde bulunan yavru atmaca tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Merkez Karatay İlçesi Karakaya Mahallesi'nde uçamaz vaziyette bir yavru atmaca bulunduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giden milli park görevlileri, yaralı olduğunu tesbit ettikleri yavru atmacayı tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

Atmacanın tedavisinin ve bakım sürecinin sona ermesinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA