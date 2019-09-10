Yaralı yalı çapkını tedavisinin ardından doğaya salındı
Ordunun Ünye ilçesinde yaralı olarak bulunan yalı çapkını, tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.
Ordunun Ünye ilçesinde yaralı olarak bulunan yalı çapkını, tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.
Ünye ilçesi Ortayılmazlar Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından bulunan yalı çapkını, Doğa Koruma ve Mili Parklar Ünye Şefliği görevlilerine teslim edildi.
Bir evin penceresine çarparak yaralandığı tahmin edilen kuş, tedavisinin ardından doğaya salındı.