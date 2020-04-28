Yaralı yabani güvercin tedaviye alındı
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Yaralı yabani güvercin tedaviye alındı

Konya'da yaralı halde bulunan yabani güvercin koruma altına alındı.

Yaralı yabani güvercin tedaviye alındı
28.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:12

Konya'da yaralı halde bulunan yabani güvercin koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Kemerli Çarşı civarında uçamayan bir yabani güvercin bulunduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Adrese giren milli parklar görevlileri, kanadından yaralı olduğunu tesbit ettikleri güvercini, muayene ve tedavisinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

Güvercinin, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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