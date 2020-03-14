Yaralı yaban keçisi yavrusu yeniden doğal yaşam alanında Gümüşhane Şiran-Çamoluk kara yolunda bir aracın çarpması sonucu yaralanan yaban keçisi yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Gümüşhane Şiran-Çamoluk kara yolunda bir aracın çarpması sonucu yaralanan yaban keçisi yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğü yaban hayvanlarına şifa olmaya devam ediyor.

DKMP ekipleri, Gümüşhane Şiran-Çamoluk kara yolunda araç çarpması sonucu bir yaban keçisi yavrusunun yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

İlk incelemede hayvanın ayağında sorun olduğu için yürüyemediği tespit edildi. Vakit kaybedilmeden keçi yavrusunun tedavisine başlandı. Veteriner muayenesinde ayağında hafif incinme olduğu tespit edilen yavruya gerekli tedavi uygulandı ve iyileşme sürecinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

8 yılda 25 bin yaban hayvanı tedavi edildi

Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde son 8 yılda 25 bin 468 yaban hayvanı tedavi edilerek yeniden doğaya salıverildi.

İlki 2010 yılında tesis edilen merkezlerin sayısının artırılması için DKMP Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bursa, Şanlıurfa, Mersin, Kars, Van, Sinop, Çankırı ve Hatay'da merkezler kurulurken, Burdur, Diyarbakır, Konya, Afyonkarahisar ve Samsun'da rehabilitasyon merkezi yapım çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA