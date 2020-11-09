Yaralı ve hasta kediler tedavi altına alındı

Hakkari'nin değişik mahallelerinde tespit edilen hasta ve yaralı kediler tedavi altına alındı.

Hakkari'nin değişik mahallelerinde tespit edilen hasta ve yaralı kediler tedavi altına alındı.

Son günlerde gelen yaralı hayvanların ilk tedavisini yaparak tekrar yaşam alanlarına bırakan veteriner ekipleri, kentin değişik mahallelerinde vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirmeye devam ediyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, araç çarpması sonucu yaralanan ve enfeksiyon kapan kedileri toplayarak Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğine getirerek tedavi altına aldı.

Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi tarafından müdahaleleri yapılan ketiler klinikte müşahede altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı