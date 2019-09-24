Yaralı vaşak, korumaya alındı

24.09.2019 13:36

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir çoban tarafından yaralı halde bulunan vaşağın, ilk tedavisinin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildiği bildirildi.

Denizli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıabat Mahallesi kırsalında bir çoban tarafından, yaralı halde vaşak bulundu. Vaşak, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı görevlilerine teslim edildi.



Görevlilerce ilk müdahalesi yapılan vaşak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderildi.

Veteriner Elvan Alkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'da ender görülen ve koruma altında olan bir türün tesislerine getirildiğini belirterek, "Yapılan kontrolde hayvanın sırt bölgesinden travmaya maruz kalmış olabileceğini, bu nedenle arka bacaklarının tutmadığını belirledik. Yaralı bir şekilde vaşağı bularak ihbar eden vatandaşlara teşekkür ediyoruz." dedi.

"Canlıların bize emanet olduğu bilinciyle hizmet veriyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da Karakurt Mahallesi'nde 135 dönüm alana yapılan ve Türkiye'nin en büyük tesislerinden biri olan Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'na getirilen vaşağın tedavi sürecinin başladığını kaydetti.

Zolan, "Sokak hayvanlarına sahip çıkarak onlara daha uygun şartlarda yaşama imkanını sağlama adına sokak hayvanları yaşam merkezini hayata geçirdik. Sokak hayvanlarına modern şartlarda hizmet veren tesis zaman zaman vahşi doğaya da şefkat elini uzatıyor. Tüm canlıların bize emanet olduğu bilinciyle hizmet vermeye devam ediyoruz. İnşallah yaralı vaşak kısa zamanda sağlığına kavuşup yeniden vahşi doğaya döner." diye konuştu.

Kaynak: AA