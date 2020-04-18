Yaralı vaşağa 'Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen hırlıyorsun' diye çıkıştı BAYBURT'ta tarlasını ekmeye giden Tepetarla Köyü Muhtarı Ali Kılıç (58), yaralı ve bitkin, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşakla karşılaştı.

BAYBURT'ta tarlasını ekmeye giden Tepetarla Köyü Muhtarı Ali Kılıç (58), yaralı ve bitkin, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşakla karşılaştı. Su ve yiyecek verdiği vaşağın kendisine hırlaması üzerine Kılıç, hayvana, "Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen bize hırlıyorsun" diye çıkıştı.

Merkeze bağlı Tepetarla köyünde muhtar Ali Kılıç, tarlasında hareketsiz yatan bir hayvan olduğunu fark etti. Hayvanın nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak olduğunu anlayan Kılıç, yaralı ve bitkin haledeki vaşaka su ve yiyecek verdi. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden Kılıç, kendisine hırlayan hayvana, "Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen bize hırlıyorsun" diye çıkıştı.Kılıç'ın ihbarı üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri vaşağı koruma altına aldı.

Kaynak: DHA